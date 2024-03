La cupola di San Pietro al buio per un'ora, il Vaticano aderisce alla iniziativa del Wwf contro il cambiamento climatico

La Cupola della basilica di san Pietro verrà spenta: per sessanta minuti il buio la avvolgerà totalmente e non si vedrà da lontano la grande croce posta sulla sua sommità. Il Vaticano ha deciso di aderire alla iniziativa del WWF contro la crisi climatica mettendo a disposizione il monumento principale della cristianità. «In occasione dell’iniziativa Earth Hour, la Cupola della basilica verrà spenta questa sera per un’ora a partire dalle 20.30. Un gesto simbolico per sensibilizzare e ispirare donne e uomini del nostro tempo al rispetto di Nostra Madre Terra e ad agire contro la crisi climatica» ha annunciato padre Enzo Fortunato, direttore della comunicazione della basilica e organizzatore della giornata mondiale dei bambini.

L'Ora della Terra ritorna il 23 marzo con 60 minuti di mobilitazione in tutto il mondo per tutelare il pianeta.

L'iniziativa vaticana si unisce alla mobilitazione globale che interessa tutti i grandi monumenti nel mondo. Earth Hour è un appuntamento che funge da faro di speranza per unire le persone e sensibilizzarle sul problema globale. Si tratta della diciottesima edizione del WWF .

«Nella Enciclica Laudato Si’ Papa Francesco ci ricorda che la questione ecologica deve essere incentrata sull'etica e sulla giustizia sociale e che ciò che sta accadendo alla terra è una sfida senza precedenti che riguarda la nostra responsabilità verso gli altri e le generazioni future. Spegnendo le luci della Cupola ci uniamo in preghiera e azione, testimoniando la nostra volontà di proteggere la “casa comune” che Dio ci ha affidato, affinché dopo questa breve oscurità risplenda la luce come segno di speranza per un futuro sostenibile e in armonia con la creazione» ha spiegato padre Fortunato.

