Earth Hour, Unicredit spegne le luci in 50 edifici del Gruppo

(Teleborsa) - Domani, sabato 26 marzo alle 20.30, UniCredit spegnera` le luci per un'ora in 50 dei suoi edifici nei 13 Paesi in cui il Gruppo e` presente, partecipando cosi` per il 15mo anno consecutivo all'Earth Hour. Questa iniziativa globale organizzata dal World Wildlife Fund for Nature (WWF) ha l'obiettivo di unire e sensibilizzare le persone sulle questioni ambientali e di tutela del pianeta.

"La nostra partecipazione annuale all'Earth Hour – ha dichiarato Fiona Melrose, head of Group Strategy and ESG di UniCredit – fa parte del costante impegno di UniCredit a promuovere la sostenibilita` e agire contro il cambiamento climatico. Nel corso del 2021, abbiamo aderito alla Net-Zero Banking Alliance, dichiarando pubblicamente il nostro impegno per un futuro piu` sostenibile. Abbiamo ulteriormente migliorato le nostre politiche sul carbone e sul petrolio e gas, a conferma del valore che attribuiamo ai principi che stanno alla base del nostro modo di operare. Continuiamo a fare dei progressi nei nostri impegni verso l'obiettivo zero emissioni e integriamo l'ESG in tutte le aree del business, rafforzando ancora di piu` la cultura aziendale con l'obiettivo di fornire alle comunita` le leve per progredire".

Gli edifici che partecipano all'Earth Hour in Italia: UniCredit Torre A - Piazza Gae Aulenti, 3, Via Livio Cambi 1, Milano; Largo Fochetti, 16, Largo Anzani, Roma; Via del Lavoro, Bologna; Via Rivoluzione di Ottobre 16, Reggio Emilia; Via dell'Agricoltura, Verona; Via Dante 1, Genova; Via Ruggiero Settimo 26, Palermo.