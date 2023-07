Albert Einstein, all'asta la lettera in cui spiega che da scienziato non credeva alla Creazione e alla Genesi

In una lettera, scritta l'11 aprile 1950 a un gruppo di studenti ebrei residenti in America, Albert Einstein sosteneva che uno scienziato non può credere nella storia della creazione biblica della Torah, sostenendo che la scienza «sostituisce e supera» tali concetti religiosi. La lettera, un documento straordinario del fisico che ha scoperto la teoria della relatività è ora messa all'asta presso la Raab Collection di Ardmore, in Pennsylvania, ed è valutata 125.000 dollari.

Secondo il sito web della Raab Collection, sebbene esistano altre lettere che descrivono il punto di vista di Einstein su Dio e sull'ebraismo, questa offre la visione del fisico interpellato a spiegare le sue personali convinzioni religiose.

Einstein scrisse la lettera in risposta a Martha Munk, moglie del rabbino tedesco Michael L.

Munk, che all'epoca era una delle voci più importanti del mondo ebraico ortodosso. I Munk fuggirono dalle persecuzioni qualche anno dopo Einstein, il quale se ne andò nel 1933 e divenne cittadino americano nel 1940.

Galassia lontana 8,8 miliardi di anni luce dalla Terra: cattura-record di un segnale grazie a un'increspatura nello spazio-tempo. Che cosa sappiamo



Nella corrispondenza di Martha Munk chiedeva ad Eistein se pensasse che possibile per uno scienziato moderno conciliare l'idea della creazione del mondo da parte di Dio con le sue conoscenze scientifiche.

Guerra nucleare, "Orologio dell'Apocalisse" a 90 secondi dalla mezzanotte. «Mai così vicini alla fine del mondo»

Einstein rispose affermando che riteneva che l'interpretazione letterale della Bibbia vedeva Dio come creatore dell'universo. Tuttavia precisava di non accettare la storia della creazione, non perché sia stata smentita, ma perché esiste invece una spiegazione scientifica. «La persona più o meno addestrata al pensiero scientifico è estranea alla creazione religiosa (nel senso originario) del cosmo, perché applica lo standard della condizionalità causale a tutto» quindi, aggiungeva Einstein nella lettera «se si interpreta la Bibbia in modo simbolico (metaforico), non è più chiaro se Dio debba essere considerato una persona».

In precedenza una altra lettera di Einstein del 1954 indirizzata al filosofo Eric Gutkind, che riportava le riflessioni su Dio, la Bibbia e l'ebraismo, spesso definita "Lettera di Dio", è stata venduta nel 2018 per quasi 3 milioni di dollari presso la casa d'aste Christie's di New York.