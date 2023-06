Le gaffe, le fobie e gli errori dei personaggi più intelligenti della Storia: da Albert Einstein a Charles Darwin

Può un genio commettere errori così buffi da restare impressi nel corso della Storia? A quanto pare sì. Non parliamo di personaggi storici comuni ma di nomi importanti. Per fare qualche esempio basta citare nomi di prestigio come Albert Einstein, Sigmund Freud o Charles Darwin. Ecco i protagonisti della Storia dell'Umanità che sono ricordati anche per le loro famose «stranezze».

La fobia di Einstein

Solo perché si è intelligenti e di successo, non significa che non si possa essere anche stupidi e...autolesionisti. Un esempio? Albert Einstein non sapevo nuotare, ma il problema non era questo ma bensì il fatto che quando usciva in mare, era solito a rovesciare, accidentalmente, la sua barca e ogni volta doveva essere salvato.