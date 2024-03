TERNI La rivoluzione è servita: domani entrerà in vigore il nuovo regolamento per la ztl che si traduce in una massiccia sforbiciata sui permessi, nell'istituzione della zona 30 in tutto il centro, nella rimodulazione delle aree pedonali, nell'istituzione di nuove zone interdette e in nuove fasce orarie di accesso. Dopo anni di tira e molla, a firmare la "riforma" (l'ultima è datata 2005) è la giunta Bandecchi che, a costo di decisioni impopolari tanto da sollevare i malumori di diverse categorie, ha affondato la mannaia nella babele delle 23mila targhe attualmente autorizzate all'ingresso, di cui 8mila quelle dei disabili e circa 3.700 dei residenti. L'obiettivo è di arrivare a 13 mila per liberare, quanto più possibile, il centro dalle auto. La priorità verrà data ai residenti, a chi lavora in centro, ai disabili. La rivoluzione sui permessi non si limita al dato numerico ma riguarda anche la durata: non ci saranno più pass senza scadenza ma, a seconda della categoria di appartenenza, avranno durate diverse. Ieri ai residenti sono già arrivati i primi messaggi di Terni Reti, a cui è affidato il servizio di gestione dei rilasci, per informare delle scadenze. Il passaggio ai nuovi pass non sarà automatico. Infatti ai permessi attivi con scadenza annuale, triennale e quinquennale per residenti, commercianti, artigiani, servizi tecnologici e merci, viene conservata la scadenza del permesso; ai permessi attivi della categoria residenti 1° permesso, ossia permesso senza scadenza, viene è applicata d'ufficio la scadenza quinquennale stabilita al 31 dicembre 2028. Ai seguenti permessi attivi senza scadenza attivi viene assegnata d'ufficio la seguente scadenza: 15 aprile per la categoria E enti auto pubbliche, auto private ed auto con logo; 30 aprile per la categoria EL auto elettriche/ibride; prestazioni sanitarie e onoranze funebri; 30 giugno per i disabili con la disattivazione della seconda targa. Se per i permessi il passaggio sarà graduale, le altre novità saranno operative da domani mattina quando in tutta la ztl entrerà in vigore il nuovo limite di velocità di 30 chilometri orari. L'altro grande cambiamento riguarderà le aree interdette, quelle cioè dove sarà consentito il transito solo ai mezzi di soccorso, forze di polizia, polizia stradale, possessori di garage o posto auto. A quelle già esistenti ora si affiancano tutto Corso Tacito, il tratto di Corso vecchio che dalla parte più bassa arriva fino all'incrocio con via Carrara, il tratto di via Roma da piazza Europa all'incrocio con via Aminale, la zona di via Fratti. Sparisce invece la ztl in via Guglielmi. Domani, in contemporanea all'avvio della rivoluzione, in prima commissione consiliare sarà sentita Simonetta Centurione, vice presidente della Federazione italiana medici di famiglia per parlare delle modifiche al regolamento Ztl riguardanti la sua categoria.