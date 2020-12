Visita ai cantieri stradali ancora aperti: il viceministro Cancelleri torna in Umbria

Torna in Umbria il Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Giancarlo Cancelleri, che domani 04 dicembre, si recherà, per sopralluoghi finalizzati, a verificare lo stato di avanzamento dei lavori. Sarà accompagnato dai responsabili dell’Anas ed insieme si interesseranno visivamente del tratto ancora incompiuto della Terni-Rieti e precisamente al cantiere Ircoop, che tanti problemi aveva dato in precedenza. Ora l’avanzamento dei lavori sembra più spedito e sarà compito del Viceministro verificarli. L’onorevole Cancellieri aveva promesso qualche mese fa che avrebbe tenuto sotto osservazione quel cantiere che è di grande importanza per la viabilità verso l’Est della Penisola, che ne costituisce una vera e propria “asta” di attraversamento. Il Viceministro anche nelle Marche per verificare la strada Trisugno- Acquasanta, che trovandosi al confine con l’Umbria è molto ambita dai cittadini per la sua funzione di raccordo della viabilità.

