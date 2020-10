Eurochocolate, l'appello al popolo dei golosi: «Non cancellate le prenotazioni, venite in comunque in Umbria»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - «Sappiamo che siete in moltissimi ad aver già prenotato un vostro soggiorno in Umbria o che avrebbero intenzione di farlo in occasione di Eurochocolate, in programma dal 16 al 25 ottobre. Sappiamo inoltre che molti di voi hanno intenzione di raggiungere Perugia e l’Umbria anche per un sola giornata durante queste date. Purtroppo, allo stato attuale, non possiamo ancora confermare l’evento perché siamo in attesa di conoscere l’ordinanza che ci è stata annunciata dalla Regione Umbria e di apprendere quali saranno le nuove restrizioni introdotte dal nuovo DPCM che verrà pubblicato il prossimo 7 ottobre. Nel frattempo, però, ci sentiamo in dovere di rivolgere un appello a coloro che, in gruppo o individualmente, avevano già prenotato un soggiorno in Hotel, Agriturismi, B&B, o che avevano organizzato una gita di un solo giorno: qualunque sarà la sorte di Eurochocolate 2020 non cancellate la vostra prenotazione, non abbandonate l’idea di venire in Umbria magari anche nelle prossime settimane!».E' l'appello di Eugenio Guarducci, patron di Eurochocolate, al popolo dei golosi. «Sappiamo che Eurochocolate è stata la motivazione principale nell’organizzare il vostro viaggio, ma siamo anche sicuri che la vostra scelta di venire nella nostra terra è legata anche alla voglia di scoprire o riscoprire i nostri paesaggi, i nostri tesori artistici, i nostri borghi e la nostra buona tavola, che potrete continuare ad ammirare e gustare con o senza il nostro dolcissimo Festival. L’Umbria, come tutte le altre regioni sta soffrendo particolarmente la crisi economica causata dalla pandemia. Il turismo, in particolare, è un settore trainante della nostra economia e vi chiediamo di continuare a sostenerlo. Vedervi tutti con la mascherina e ben distanziati nelle strade e nelle piazze di Perugia e delle tante altre bellissime città della nostra regione sarà per noi un segnale di speranza che ci aiuterà a superare questo difficile periodo. Grazie dal Cuore Verde d’Italia a tutti voi che accoglierete questo appello».