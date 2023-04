Martedì 25 Aprile 2023, 01:36

Guai a esagerare coi social. Possono diventare un problema e tradirti se pensi di poterci fare proprio di tutto. Ne sa qualcosa il ventiduenne eugubino che da un banale «stasera facciamo casino» si è appunto inguaiato. Lo spacciatore non ha resistito alla tentazione di condividere su TikTok quel video in cui, con altri ragazzi del suo gruppo, mostrava un sacchetto contenente delle pasticche di colore bianco, facendo il nome di una nota discoteca di Rimini.

Video hard della nipotina, zio orco condannato a 5 anni di carcere: aveva migliaia di filmati porno di minori

L’inizio dei guai è cominciato proprio così, visto che per sua sfortuna la clip è rimbalzata sullo smartphone sbagliato, quello di un buttafuori del locale che ha riconosciuto il giovane sulla pista da ballo e ha allertato i carabinieri di Riccione. La serata di questo giovane giovane pusher è finita male.

Lui, difeso dall’avvocato Marco Lunedei del Foro di Rimini che ha chiesto il rito abbreviato, è stato processato per direttissima con l’accusa di spaccio, dopo essere finito in manette a seguito di una perquisizione condotta dai carabinieri nella notte tra sabato e domenica nell’auto dove sono state trovate 50 pasticche di Mdma, metadone e qualche grammo di eroina. Il giudice, al quale il ragazzo ha detto che le pasticche erano per uso personale, ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di firma cinque volte la settimana. «Le ho comprate sul darkweb utilizzando i bitcoin», ha raccontato insistendo sul fatto che addosso non ne aveva come hanno riscontrato i militari. A tradirlo il video fatto circolare senza pensarci troppo e destinato al pubblico di TikTok. Finché ha incrociato il buttafuori che ha fatto trasformato il divertimento in incubo.