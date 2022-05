"Via i cantieri dal raccordo Terni-Orte": L'impegno del nuovo prefetto, Giovanni Bruno

TERNI - "Terni corre però è statica. Così me l'hanno descritta ma ora vedremo quanto c'è di vero in questa affermazione. Sarò tra la gente e non chiuso nel mio ufficio, voglio conoscere le cose di persona".

Il neo prefetto, Giovanni Bruno, incontra i giornalisti e traccia le priorità del territorio. A partire dal fenomeno dello spaccio di droga: "Metteremo in atto tutti gli sforzi per poter contrastare in tutti i modi questo annoso problema" dice Bruno.

Il nuovo prefetto ha annunciato che convocherà il capo compartimento dell'Anas per un vertice "affinché vengano chiusi, in vista del periodo estivo, i cantieri lungo il raccordo Terni-Orte in modo che i territori possano fruire liberamente della viabilità". Convocherà anche il commissario straordinario per il completamento della Orte-Civitavecchia, Ilaria Coppa, per sollecitare il completamento di "un'opera strategica, a maggior ragione per la presenza a Terni di un polo siderurgico". Dopo aver incontrato il sindaco, il presidente della Provincia, il procuratore e le forze dell'ordine, Giovanni Bruno si appresta a incontrare Giovanni Arvedi, presidente di Ast, e il patron della Ternana, Stefano Bandecchi: "So che ha tanti progetti per la città, come quello della clinica".