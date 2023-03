Vette in vista ricordando Stefano Zavka: Gli appuntamenti del fine settimana

Terni - Fine settimana ricco di appuntamenti per, il festival organizzato dall’associazione Stefano Zavka in collaborazione con il Cai Terni che ha preso via oggi e andrà avanti nel fine settimana.Domani, sabato 11 marzo, accanto al trekking urbano mattutino riservato alle scuole, nel pomeriggio, alle 16, al Caos, via alla proiezione di corti e documentari che raccontano la montagna.Alle 17 il ricordo dell’indimenticato Valentino Paparelli con “Un viaggio tra terre, musiche e genti”.A dieci anni dalla sua scomparsa, Valentino sarò ricordato con foto, video, ascolti musicali tratti dalle sue raccolte.Alle 18 la presentazione del libro di Sergio Maturi “Le montagne, gli uomini, gli dei”. Partecipano insieme all’autore gli ospiti Gilberto Giasprini, past president della sezione Cai Spoleto, moderatore, Achille Battaglia, scrittore e autore della prefazione e Alessandro Preda, che leggerà alcuni brani tratti dal libro.Alle 21 e 15, nella sala 4 del cinema The Space, spazio alle storie di arrampicata accompagnate dalla musica del “climb-rocker” Nicolas Favresse, alpinista belga. Una delle sue grandi passioni è l’arrampicata tradizionale su big wall accompagnata dalla musica.Domenica 12 marzo, al Caos, alle 16, “PuliAMO, RicicliAMO, RispettiAMO”, incontro con proiezioni dei corti “Io, plastica” e “Nelle squame di una trota”.Al dibattito dedicato alla salvaguardia dell’ambiente interverranno Gualtiero Serafini, autore del corto “Io, Plastica”, fra Andrea Frigo, segretario di Giustizia, Pace e Integrità del Creato, Franco Borgogno del European Research Institute, campagna Clean Alp, un rappresentante del Cai di Terni e il responsabile dell’associazione “Io mi rifiuto”.La chiusura alle 17 e 30 con Vette….. in musica con l’esibizione del Coro Terra Majura del Cai Terni e l’incontro musicale “Le montagne degne di nota” con Roberto Andreutti alle percussioni e Fabio Menichini alla fisarmonica.