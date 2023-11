Valentina Scuotto vince la medaglia di terza migliore bartender in Italia. E lavora a Terni

TERNI Viene da Napoli, ma è ternana di adozione la terza migliore bartender in Italia: Valentina Scuotto, sommelier e mixologist, lavora a Terni tutt’ora e ha vinto il concorso Lady Amarena Italia 2023, dove rappresentava l’Umbria, piazzandosi terza dopo Francesca Aste e Carlotta Verago. Valentina Scuotto ha preparato il suo cocktail “Magic Drop”: «Un’impeccabile e sorridente presentazione in perfetto inglese, come richiesto dalle competizioni internazionali e dalle professioni dell’ospitalità, di un drink coloratissimo e allegro, adatto a tutti», dichiarano da Fabbri. Adesso il sogno da realizzare per lei è un posto tutto suo, un secret bar dove poter esprimere la sua fantasia e la sua inventiva. Il concorso, di Fabbri 1905, si svolge a Roma dal 2015 e nasce per premiare la creatività femminile e aprire le porte della mixology alle giovani donne, in Italia e all’estero, puntando sull’importanza dell’inclusione e della parità; «In fondo, la stessa azienda Fabbri nasce dall’intuizione di una donna, la mia bisnonna Rachele» spiega Nicola Fabbri a nome dell’impresa. «Crediamo che la componente femminile nel mondo del bartending meriti di essere considerata e valorizzata al pari dei colleghi uomini, che ne sono tuttora protagonisti, per la sensibilità e l’attenzione alle sfumature che oggi le persone richiedono anche in un cocktail, che non è più solo qualcosa da bere, ma anche motore di convivialità, nuovi incontri e piacevoli esperienze» conclude.