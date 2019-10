ShowRum, il festival del Rum inebria Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Appassionati di Rum dai palati sopraffini, veri e propri ricercatori di distillati preziosi e pregiati, difficili da reperire se non in occasioni uniche e speciali come ladi, kermesse tematica che vedrà il proprio culmine il prossimo 13 e 14 ottobre presso l'A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center, ma che già da mercoledì 9 ottobre invaderà la capitale con centinaia di appassionati di Rum, tra degustatori e operatori del settore. Un appuntamento fatto di ricercatezza per tutti gli amatori del distillato per eccellenza, che nello scorso anno ha visto passare più di tremilacinquecento partecipanti, oltre cinquanta paesi coinvolti e centinaia di etichette in esposizione per un festival che è un vero e proprio punto di riferimento in Europa. Una week a base di rum sotto la guida di, riconosciuto universalmente come uno dei maggiori esperti di rum in Europa.Expo di bottiglie e distillerie che hanno fatto la storia, degustazioni guidate e drink list appositamente studiate attendono i romani. L'atmosfera del Mar dei Caraibi accoglierà il pubblico che potrà viaggiare intorno al mondo con pochi assaggi e grazie ai drink selezionati dal bar manager, in collaborazione con Singita Miracle Beach. Durante la due giorni saranno anche premiati i partecipanti all'esame di degustazione Rum Master, indetto da Isla de Rum, che vedrà i giovanida Modena eda Brindisi, ritirare il riconoscimentodedicato a, storico membro di giuria della, che anche quest'anno tornerà con un'unica competizione dedicata a Rum e Cachaca.Per tutta la settimana la città di Roma sarà accompagnata dalla, format ideato dae realizzato in collaborazione con Head to Head Bartender Competition. Da mercoledì 9 a lunedì 14 ottobre infatti, dodici tra i migliori locali di Roma saranno protagonisti in gara, pronti a battersi per spuntarla con il miglior drink realizzato che sarà premiato da. La giornata di lunedì 14 ottobre è anche nota con il nome di Trade Day, un giorno interamente dedicato agli operatori ed ai professionisti del settore, dai bartender ai market influencer, passando per i distributori e tutti gli addetti ai lavori, pronti a partecipare a corsi di formazione e seminari con ospiti d'eccezione.