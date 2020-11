Da un bel pò di tempo nessun li aveva più visti sul lago di Piediluco. Si era anche pensato che qualcuno avesse loro fatto del male. All'improvviso verso l'imbrunire sono riapparsi e, con grande sorpresa degli abitanti, invece della coppia osservata in estate, si era aggiuto un nuovo cigno, molto più piccolo dei primi. Si pavoneggiava a rimorchio dei più esperti e già conoscitori del lago. Questa volta però, a differenza della prima volta, per la loro passeggiata novembrina, non hanno scelto il lago ma il primo tratto del fiume che poco dopo si unisce con il fiume Velino. Uno spettacolo nello spettacolo osservarli nel loro girovagare vicino alla riva quel poco che basta, perché molto sospettosi. Gli abitanti ed anche qualche turista che ancora si trova nel paese, stanno pensando come potere dare loro da mangiare durante l'inverno. La loro presenza, quel lento ondeggiare elegante ed anche il modo di farsi le coccole, incuriosisce e nello stesso tempo preoccupa che qualcuno possa far loro del male, come accadde molti anni fa ad un'altra coppia di cigni. Adesso la situazione, però, è cambiata, si è presa coscienza che avere una coppia, anzi tre cigni sul lago, è bello. La speranza che il terzo arrivato possa attrarre altri, così da formare una vera colonia che abbellirebbe il lago di Piediluco e chissà che a primavera non potranno nascere i primi pulcini. Staremo a vedere.

