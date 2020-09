Ultimo aggiornamento: 15:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due nuovi ospiti fanno il giro del lago di Piediluco e del canale Trizzano. Sono due splendidi cigni, un maschio e una femmina, che si fanno ammirare prima sotto il paese poi lungo il fiume, vicini vicini con il lungo collo bianco si fanno le coccole. Nessuno sa da dove vengono ne come sono arrivati sulle acque del lago. Forse sono scappati da qualche laghetto privato, forse sono stati lasciati a Piediluco da qualcuno che voleva disfarsene. Resta il fatto che hanno portato la gioia degli abitanti ed anche dei turisti che ancora sono rimasti. Nel giro di qualche ora la notizia della loro presenza ha fatto il giro del paese e in molti si sono recati sul lungolago per vedere questi bellissimi esemplari. Oltre che il bacino lacustre preferiscono frenquentare anche il canale Drizzano, meglio conosciuto come Velino, il corso d'acqua che forma la cascata delle Marmore. Adesso il pericolo che potrebbe correre la coppia è quella che qualcuno possa fare loro del male. I cigni hanno subito fatto confidenza con le folaghe, con loro si allontanano per poi ritornare ed aspettare il cibo che viene gettato in acqua dalla gente che riprende la scena con il telefonino. Insomma in queste giornate di fine estate la coppia di cigni ha portato novità e allegria sul lago. E chissà che non abbiano trovato il loro habitat naturale per mettere, in seguito, su famiglia. Intanto la gente è felice di vederli scivolare sull'acqua con eleganza e autorità, avvicinarsi con la barca è impossibile. La coppia è gelosa della loro privacy e soprattutto molto diffidente della presenza dell'uomo.