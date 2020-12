Narni, compie un secolo Terzo Pisellini, elettricista e milanista

Taglio del nastro dei cento anni anche per Terzo Pisellini, narnese, tifoso milanista che ha avuto il piacere di festeggiare insieme al sindaco Francesco De Rebotti. Una vita di lavoro quella di Pisellini, svoltasi in grandissima parte nello stabilimento della Terni Industrie Chimiche di Nera Montoro, che conosceva come le sue tasche e dove era diventato anche responsabile di una squadra. Una volta in pensione si è dedicato alla lettura, a passare tempo con la propria famiglia a vedere le partite della sua squadra, il Milan. A fargli festa pure la sua unica figlia Marisa, la nipote Ilaria, il genero, i nipoti, insomma tutti quelli che gli vogliono bene e sono tanti. Il sindaco De Rebotti, che ha portato la consueta targa ricordo a nome di tutta l’amministrazione comunale, ha anche parlato della comune squadra del cuore, del Milan, che il neo centenario ancora segue con passione e competenza. Una festa semplice, come semplice è stato il primo secolo di Terzo, semplice ma onesta e laboriosa che ha lasciato il segno tra gli amici e tra i conoscenti. Terzo Pisellini è stato sempre benvoluto, come lo sono le persone miti, senza tanti fronzoli, dediti solo alla famiglia ed al lavoro.

