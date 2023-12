Sabato 2 Dicembre 2023, 08:38

SPOLETO Ancora infiltrazioni d'acqua nel caffè letterario di Palazzo Mauri. A lanciare l'allarme di nuovi scrosci dal soffitto vetrato in concomitanza con i recenti temporali, alcuni frequentatori della biblioteca comunale che hanno rilanciato anche sui social network immagini e commenti. La questione, del resto, è annosa. Il punto di incontro al piano terra della biblioteca comunale Giosuè Carducci, infatti, è chiuso da lungo tempo: precisamente dal 2020, proprio a causa di quelle infiltrazioni d'acqua tali da spingere la Usl a certificare persino “inconvenienti igienico sanitari” anche per l’inadeguatezza dell’impianto di raffreddamento “che non risponde agli standard minimi normativi ed è inidoneo ad abbattere i carichi termici dell’ambiente”. La situazione era stata messa in luce dall'ultimo soggetto che aveva avuto in gestione il servizio del Caffè Letterario, la Cooperativa “Tutta scena” che dal 2016 al 2020 aveva portato avanti l’attività di caffetteria e di ristorazione veloce sotto la cupola vetrata del cortile di Palazzo Mauri. A gennaio scorso, d'altro canto, la nuova amministrazione comunale attraverso l'assessore alle culture Danilo Chiodetti, aveva annunciato come imminenti i lavori di ristrutturazione per il Caffè Letterario e, a seguire, la pubblicazione dell'avviso per una nuova gestione del punto ristoro. Ma da allora non c'è stato ancora nulla di fatto o, se non altro, di risolutivo. In compenso, la pioggia ancora riesce a insinuarsi tra le fessure dei vetri della copertura e penetra fino all'interno del cortile. Per il cortile interno della biblioteca comunale coperto da vetrata, era stata a suo tempo prefigurata la necessità di una radicale ristrutturazione visto che così come è oggi risulta «fortemente limitata la fruibilità degli spazi». In particolare, si era evidenziato che sarebbe impossibile allo stato attuale effettuare un servizio ristorazione d’estate, in alta stagione turistica, per le temperature troppo elevate raggiunte, mentre in autunno si presenta, appunto, il problema delle infiltrazioni con la pioggia che cade sui muri perimetrali e sui tavoli. In un documento diffuso dall'amministrazione comunale a fine 2022, si spiegava quindi come fosse “in fase di avvio il progetto per una nuova rifunzionalizzazione dei servizi bibliotecari legati anche alla riapertura del Caffè letterario”, parallelamente alla volontà di incrementare l'attività della Biblioteca Carducci potenziando le attività di Palazzo Mauri quale hub centrale del sistema di rete finalizzato alla “costruzione di un percorso condiviso della storia della città e del territorio”. Senza risolvere il problema delle infiltrazioni, però, molte buone intenzioni rischiano di rimanere sulla carta.