Mercoledì 12 Luglio 2023, 11:51







NORCIA I fiori di Castelluccio stregano don Matteo: sarà ambientata nella piana una puntata della 14esima serie della fiction. La conferma è arrivata ieri, dopo che il Comune di Norcia ha annunciato che giovedì 13 «la strada provinciale Sp477 rimarrà chiusa a partire da Forca Canapine fino ai valici di Forca di Presta di Pian Perduto, dalle ore 7 fino al tardo pomeriggio. Il traffico verrà ripristinato una volta concluse le operazioni». Chiusura motivata con le «riprese di una serie televisiva». La fiction in questione è, appunto, Don Matteo 14, da qualche anno ambientata a Spoleto. In realtà a Castelluccio la fiction era andata già nel 2017 per girare alcune immagini che fecero da sfondo alla sigla della serie andata in onda nel 2018. Stavolta, però, sulla piana non ci sarà Terence Hill in bicicletta, ma il suo successore, interpretato da Raoul Bova, che si muove in sella a una motocicletta. Secondo quanto è stato possibile apprendere, le lavorazioni a Castelluccio saranno blindate. Per le riprese in alta quota sarà presente la maggior parte del cast, attualmente impegnato a girare gli interni negli studi della Lux Vide, a Formello. Di sicuro ci sarà Raoul Bova e altri protagonisti della fortunata serie. Le riprese a Spoleto, invece, inizieranno a settembre, quando attori e produzione gireranno nei punti più caratteristici della città. Tra gli attori, ha di recente annunciato che sarà in città anche Giancarlo Magalli, protagonista già nella passata edizione di una breve apparizione in cui interpretava il ruolo del vescovo di Spoleto.