Alle pendici del Poggio di Croce, vicino a Castelluccio di Norcia nel cuore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, si trova un bosco molto particolare a forma d'Italia. È composto da conifere e sebbene sia visitabile tutto l'anno, in inverno lo spettacolo che regala è straordinario: specie dopo una bella nevicata. Crediti foto@Shutterstock Music: «Cute» from Bensound.com

