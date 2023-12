Martedì 5 Dicembre 2023, 08:39

SPOLETO Certezze su risorse, servizi, contratti e assunzioni. È quanto sono tornati a chiedere, lunedì mattina, i lavoratori e sindacati per il futuro di A.Se, l’azienda di proprietà comunale che si occupa di manutenzioni. «Il tempo è scaduto», hanno detto i rappresentanti sindacali dopo il faccia a faccia convocato all’ultimo momento dal sindaco Andrea Sisti e al quale hanno partecipato anche l’amministratore unico Roberto Paolucci, il vicesindaco Stefano Lisci e l’assessore Agnese Protasi. Presenti Massimiliano Cofani (Filcams Cgil), Simona Gola (Fisascat Cisl), Luca Falleri (Femca Cisl) e Augusto Rinalducci (Uiltec Uil). L’incontro si è svolto nella sede dell’azienda, mentre a Palazzo del Municipio è iniziato il presidio dei lavoratori: «È la prima volta da quando è nata A.se che si svolge una protesta del genere», hanno detto i sindacati evidenziando come sul futuro dell’azienda si siano accumulati troppi ritardi. Martedì, intanto, è in programma la riunione del Comitato di controllo che affronterà, ha assicurato l’ente, «le questioni relative alla definizione del budget per il 2024 e i relativi obiettivi da perseguire». Secondo fonti della maggioranza, ci sarebbero a disposizione quasi 300mila euro, che ora andranno definiti con precisione. Lo stato di agitazione, tuttavia, prosegue: sindacati e lavoratori pretendono infatti che alle intenzioni espresse ieri mattina seguano azioni concrete. Di «incontro positivo» hanno parlato i vertici di Comune e A.se, convinti che il percorso intrapreso sia di «vero rilancio» per la società di servizi. «La prima questione affrontata – ha riferito lunedì pomeriggio il sindaco Andrea Sisti - ha riguardato i lavoratori interinali, i cui contratti verranno prorogati fino al prossimo 30 giugno. Parallelamente verranno avviate le procedure concorsuali per gli stessi profili professionali. Abbiamo lavorato in queste settimane per anticipare l’approvazione del bilancio di previsione (in consiglio approderà il 27 e 28 dicembre, ndr) e avere un quadro economico-finanziario chiaro, anche per procedere alle proroghe e dare poi il via ai nuovi concorsi, che verranno fatti ad inizio 2024. Senza questo passaggio, che si perfezionerà con l’approvazione da parte del Consiglio comunale, avremmo avuto difficoltà a pianificare queste stesse azioni». Nel corso dell’incontro è stato anche spiegato che cambierà la formula contrattuale con cui il Comune affiderà in servizi all’Ase: non più in global service ma con un contratto di servizi. «Questo – ha detto il sindaco - ci permetterà di continuare a garantire la stabilità economica necessaria all’azienda e di integrare, se necessario, le diverse voci di spesa in base alle attività svolte e di distribuirle più correttamente in virtù delle effettive esigenze. Non va dimenticato che sull’Ase, che è un segmento importantissimo del Comune, viene fatto l’investimento più consistente in termini di bilancio, quindi l’esigenza di ottimizzare, che non significa contrarre o ridurre, nasce proprio da questo».