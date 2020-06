Messaggio omofobo del sindaco oscurato da Twitter

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Rimosso il post del sindaco, "per rendere Twitter un mondo migliore e più sicuro". A finire nella bufera social è il sindaco leghista di Cannara Fabrizio Gareggia, autore di un tweet dal contenuto omofobo e volgare il cui screenshot rimbalza sulla piattaforma social.Il contenuto del post del sindaco, rimosso da twitter dopo alcune segnalazioni, lascia poco spazio all'interpretazione: «Chi era quello del PD che ha fatto lo sbiancamento anale? Lo cercano quelli del #BlackLivesMatteritaly». La risposta social è stata rapidissima. «Costui fa il Sindaco (è della Lega) in provincia di Perugia», sottolinea l'utente che chiama in causa Matteo Salvini: «@matteosalvinimi, ti pare normale tutto ciò? Lo caccerai vero? Mi auguro che i suoi concittadini sappiano punirlo alle prossime elezioni, sperando si dimetta il più presto possibile». Tanti i commenti, per nulla teneri, indirizzati al primo cittadino umbro.Segnalato come tweet dal contenuto omofobo, è stato prontamente rimosso da Twitter.