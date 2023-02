Terni, Umbria Libri love: dopo il finale, la cena con le ciriole

Umbria Libri chiude in bellezza, davanti a un buon bicchiere di vino rosso corposo, l'edizione dedicata all'amore. La kermesse, in versione San Valentino, bissa il successo di dicembre e registra il pienone di pubblico per gli appuntamenti in calendario lo scorso week-end.

Al di là del bilancio con il segno più per la manifestazione che conferma la propria attrattività e consolida il legame con il territorio, c'è una nota di colore, a margine dell'evento, di merito per la cucina locale. Del resto anche il cibo è cultura.

Gli ospiti della giornata conclusiva di "Umbria Libri love" hanno trascorso la serata di domenica in un locale ternano. Il direttore artistico Angelo Mellone, in compagnia di Dario Salvatori, Franco Arminio, Andrea Di Consoli e Ciro Vestita, ha cenato nel ristorante "Le due terre". In tavola un mix tra terra e mare, pesce ma anche un piatto tipico come le ciriole alla Ternana.

Immancabile il selfie con la chef Maria Grazia, che è anche la titolare insieme a Egisto. "La loro presenza - dice Maria Grazia - ci ha fatto enormemente piacere così come i complimenti a fine serata".