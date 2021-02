Mariangela e Alipio sposi a 80 anni dopo una vita insieme: nozze speciali all'Hospice

SPOLETO - Hanno pronunciato il fatidico sì a ottant'anni, dopo una vita trascorsa insieme. Una cerimonia speciale quella che si è svolta l'altra mattina all'Hospice «La Torre sul Colle» di Spoleto, dove Alipio Esposti Federici e Mariangela Rufini - una coppia molto affiatata e conosciuta - si sono uniti in matrimonio. Il rito è stato celebrato dall’ufficiale di stato civile Francesca Alcidi (presente anche il Segretario Generale del Comune di Spoleto Mario Ruggieri). La cerimonia - semplice, ma molto emozionante - si è svolta in una stanza della struttura che il personale dell’Hospice aveva appositamente addobbato a festa per celebrare Mariangela e Alipio. «I legami più profondi non sono fatti né di corde, né di nodi: eppure nessuno li scioglie»: una frase del filosofo cinese Lao Tzu, che gli sposi hanno fatto propria. Congratulazioni!

