«Il ritorno a scuola rappresenti vera ripartenza per i giovani»

Sabato 11 Settembre 2021, 12:42 - Ultimo aggiornamento: 12:43

CASCIA «Il ritorno a scuola è un momento decisivo per la ripartenza e per tornare a costruire il domani». Così, la Priora del Monastero Santa Rita da Cascia, Suor Maria Rosa Bernardinis, ha rivolto il suo augurio in vista della ripresa delle lezioni, con un pensiero speciale agli alunni e agli addetti ai lavori impegnati nelle zone del sisma. «Nella preghiera – ha detto la Madre Priora - noi monache chiediamo che sia per la scuola una vera ripartenza, perché è un momento decisivo per tutti. L’Italia ne ha bisogno per tornare a pensare non più a superare l’oggi, ma a costruire il domani». Il nuovo anno scolastico si presenta ricco di grandi speranze, soprattutto dopo il lungo periodo di didattica a distanza imposto dal Covid-19. «Le ragazze e i ragazzi – ha specificato l’agostiniana - hanno già negli occhi il nostro domani, perciò verso di loro abbiamo grandi responsabilità. I giovani desiderano gli strumenti per dare un nuovo senso alle loro vite. Sta a noi, educatori, famiglie, governanti, guidarli al meglio nella ricerca del futuro. La formazione è la radice della preparazione alla vita e la scuola è un presidio sociale insostituibile, quindi auguro a tutto il mondo scolastico un anno sereno e ricco, per imparare, crescere, recuperare i rapporti umani e guardare avanti insieme». Da Cascia, un pensiero speciale viene rivolto a quelle popolazioni che, dopo i danni del terremoto hanno dovuto subire anche le pesanti conseguenze della pandemia: «Qui – ha detto Suor Maria Rosa - le scuole affrontano la ripartenza da cinque anni, dal sisma del 2016. Alcuni passi in avanti sono stati fatti per la ricostruzione degli edifici distrutti, ma necessita un’accelerazione concreta per ripagare gli enormi sforzi di studenti e docenti, che meritano di essere protagonisti di questa ripartenza».