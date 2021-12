Spello, Max Maglione sul palco per aiutare i bambini

SPELLO - Stasera Max Maglione porta sul palco del Teatro Subasio di Spello il suo show “Metà di me”, la sua ultima opera teatrale tratta dall’omonimo CD inciso con la straordinaria partecipazione di Fabrizio Bosso, una delle più grandi Trombe del panorama internazionale del Jazz.

La serata solidale sostiene l’associazione Peter Pan odv con sede a Roma, dal 1994 al fianco dei bambini e degli adolescenti malati di cancro e delle loro famiglie – www.peterpanodv.it. È resa possibile grazie alla collaborazione con il Comune di Spello, che ha concesso gratuitamente il Teatro Subasio, con il sostegno di DIVA srl e Athanor Eventi.

In Metà di Me Max Maglione racconta con grande comicità quanto stiamo vivendo oggi nel mondo della comunicazione, media, social al cospetto di argomenti che hanno preso la scena internazionale come la Pandemia, il riscaldamento globale, la politica, la vita di tutti i giorni, e creando allo stesso tempo momenti di grande riflessione. Uno live show da non perdere dove il pubblico si ritroverà protagonista per partecipazione e solidarietà.

Metà di Me è scritto diretto ed interpretato da Max Maglione. Musicisti Luigi Mas al pianoforte , Francesco Calogiuri alla Batteria, Stefano Scoarughi al Basso , Max Maglione alla Chitarra con la scenografia di Max Maglione.

Massimo Maglione, in arte ‘Max’, nasce a Napoli nel 1962. Imprenditore, psicologo e formatore di professione è un artista poliedrico, attore e cantante.

Dedicato alla musica, porta avanti da più di dieci anni spettacoli da one man show e cabaret sempre a sostegno dei bambini della Peter Pan ODV di cui è socio dal 2012. Romano d’adozione, dedica tempo al teatro e continua a scrivere spettacoli da portare in scena ad ogni stagione teatrale in giro per l’Italia.

Biglietti:

https://www.boxol.it/it/event/max-maglione-meta-di-me-teatro-subasio-spello-pg/379841