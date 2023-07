Uj50. Bollani e Eastwood: all'Arena una notte irripetibile. Il programma di sabato 8 con tutti i concerti gratuiti

PERUGIA - Con l’evento Bob Dylan alle spalle, applaudito ieri da poco meno di 5000 persone all’Arena, oggi è la prima giornata "completa" di Uj. La sveglia verrà suonata dai Funk off con la prima street-parade in Corso Vannucci (alle 11.30, con replica alle 18) e c’è attesa anche per il primo concerto alla Sala Podiani, per la rodata formula “Jazz goes to the museum” in collaborazione con la Galleria Nazionale dell’Umbria. Protagonista sarà il visionario artista sudafricano Nduduzo Makhathini, sul palco alle 12. I live gratuiti ai Giardini Carducci inizieranno alle 13.00 con il concerto di Mitch Woods, poi appuntamenti no-stop con Ellade Bandini, Massimo Moriconi e Nico Gori (14.30), Sugarpie & the Candymen (alle 17 e in replica alle 20), The New Orleans Mystics (18.30), J.P. Bimeni e The Black Belts (alle 21.30), Shake 'Em Up Jazz Band (alle 23) e in chiusura Michael Mwenso & The Shakes (00.30).

Per l’ora di pranzo la scelta è tra gli Accordi Disaccordi alla Bottega del Vino e le Shake 'Em Up Jazz Band a La Taverna (entrambi i live inizieranno alle 13); sempre alla Bottega del Vino aperitivo alle 19 con Mitch Woods mentre il Priori Secret Garden ospiterà il progetto di Bandini, Moriconi e Gori alle 18.30. Sempre gratuiti i concerti programmati sullo stage in Piazza IV Novembre, con la prima delle big band americane previste nella rassegna: in questo caso, alle 19, si esibirà la University of New Hampshire Jazz Band. Seguiranno i live di The New Orleans Mystics alle 21.30 e l’atteso ritorno di Ray Gelato con i The Giants (23.30).

A ingresso gratuito anche l’accesso al Cinema Méliès per guardare sul grande schermo Jazzlife, la prima “documentary series” targata Umbria Jazz (dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 17.30).

Da segnalare sempre per oggi l’appuntamento con Dado Moroni alle 15.30 in Sala Podiani, quella delle 17 con Mauro Ottolini e l’orchestra ottovolante alle 17 al Teatro Morlacchi e ovviamente gli appuntamenti serali all’Arena. Sul main-stage è il turno di Stefano Bollani, per un nuovo viaggio in modalità piano solo in cui il pubblico potrà influenzare il flusso musicale dell’artista milanese. Dopo di lui il gradito ritorno di Kyle Eastwood con un progetto originale dal sicuro fascino: on-stage con l’Umbria Jazz Orchestra e l’Orchestra da Camera di Perugia, proporrà lo spettacolo “Eastwood Symphonic” che è un omaggio al celebre Clint, padre del bassista, attraverso alcune delle colonne sonore più significative della sua carriera come attore e regista. Dopo i concerti ci sarà la possibilità di accedere gratuitamente all’Arena per il live dei Ranky Tanky. Come di consueto intorno a mezzanotte scatteranno le jam session alla Taverna 36: la resident band con Piero Odorici, Daniele Scannapieco, Paolo Birro, Aldo Zunino e Xaver Hellmeier è pronta ad accogliere sul palco qualunque musicista vorrà lasciarsi rapire dal flusso jazz.