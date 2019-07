Kyle Eastwood a Roma: il grande jazzista nella cornice di Castel Sant'Angelo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Kyle Eastwood, bassista e figlio maggiore dell’attore e regista Clint, è il protagonista delle “Notti di Musica al Castello”, la rassegna promossa dal Polo Museale del Lazio diretto da Edith Gabrielli nell’ambito di ArtCity 2019.Il musicista si esibirà stasera alle 21 nella cornice di Castel Sant'Angelo (nel Cortile di Alessandro VI).Eastwood è cresciuto a Carmel, in California, ascoltando i grandi del jazz, da Miles Davis a Duke Ellington e Count Basie. Suona il contrabbasso e il basso elettrico e con la pubblicazione del suo primo album alla fine degli Anni ’90 inizia la sua produzione discografica e parallelamente realizza le colonne sonore dei film del padre: Mystic River, Million Dollar Baby, Gran Torino e Invictus tra le altre. Con la sua band proporrà un suggestivo viaggio sonoro.Negli ultimi dieci anni Kyle ha suonato in tutto il mondo: l’Olympia di Parigi, il Jazz in Marciac, sempre in Francia, il Monterey Jazz Festival in California, il Jurasum Festival in Corea del Sud, il Blue Notes di Tokyo e di New York, il Kampnagel di Amburgo e il Ronnie Scott’s di Londra. La sua musica fonde swing e groove con le armonie funk. Il suo ultimo album, “In Transit”, racchiude groove e ricchezza melodica e contiene alcune coinvolgenti cover di Count Basie, Monk e Mingus e il tema del cinema italiano.Gli eventi di Castel Sant’Angelo rientrano in Art City-Estate 2019, un progetto organico di oltre cento iniziative di arte, architettura, letteratura, musica, teatro, danza e audiovisivo realizzato dal Polo Museale del Lazio in musei e altri luoghi d’arte di Roma e della regione.Biglietti€ 7,50 intero€ 2,00 ridotto (dai 18 ai 25 anni)e comprende ingresso a Castel Sant’AngeloFino a esaurimento posti