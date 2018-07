di Michele Bellucci

PERUGIA - Superata ormai la metà del Festival, con la giornata di giovedì ci si prepara al secondo weekend di questa Umbria Jazz 2018. Tornano i concerti 'round midnight e sul palco del Santa Giuliana torna uno degli artisti più amati, Pat Metheny. Ecco tutti gli appuntamenti.



GLI EVENTI GRATUITI

Si parte con Funk off e le loro due street parade alle 11.30 e alle 18.30, sempre con partenza da Piazza Italia. Ai Giardini Carducci il fitto programma del Conad Stage prevede Claudio Jr De Rosa Quartet (13.00), Snips (16.00), Anego (17.30), Rockin' Dopsie & The Zydeco Twisters (19.00), Huntertones (20.30), The New Orleans Mystics (22.00), Rockin' Dopsie & The Zydeco Twisters (23.30) e ancora Huntertones per il gran finale (01.00). Dalle 19.00 live music anche in Piazza IV Novembre con The Mississipian Jazz Ensemble (19.00), Con Brio (21.00) e Bob Malone Band (23.00). Da segnalare i quotidiani appuntamenti alla Bottega del Vino con gli Accordi Disaccordi alle 13.00 e l'aperitivo con il Max Gallo Quartet alle 19.00 (prenotazione consigliata allo 075.5716181). Per concludere la giornata immancabile un passaggio, a partire dall'una, da Cesarino dove scatterà la jam session.



I CONCERTI IN PROGRAMMA

Alla Galleria Nazionale dell'Umbria, nella cornice della Sala Podiani, alle 12.00 il sassofonista americano Dan Kinzelman presenterà il suo progetto "Ghost", accompagnato da un ensemble cameristico di fiati con Mirco Rubegni alla tromba, Manuele Morbidini e Rossano Emili ai clarinetti. Un live che mescola spregiudicatamente avanguardia, echi di free Jazz, camerismo, minimalismo, musiche etniche di varia provenienza e musica da banda. Alle 17.00 al Teatro Morlacchi appuntamento con uno dei musicisti e produttori più influenti di New York, l'italiano Fabrizio Sotti; a Uj in trio, si esibirà con la sua chitarra D'Angelico EX-SS. Alle 19.00 ci si sposta da Umbrò per l'esibizione del duo brasiliano formato da Yamandu Costa e Guto Wirtti; sullo stesso palco alle 22.00 live della clarinettista Anat Cohen in coppia con Marcello Goncalves.

All'arena Santa Giuliana giovedì sera uno degli appuntamenti più attesi, con un doppio set a dir poco interessante. Il primo a salire on-stage sarà Kyle Eastwood. Affermato contrabbassista, bandleader e compositore, sarà per la prima volta a Umbria Jazz a vent'anni esatti dall'uscita del suo disco d'esordio. A seguire "An evening with Pat Metheny", per il ritorno del grande chitarrista a Perugia con il suo più recente quartetto. Vincitore di 20 Grammy e recentemente entrato nella Downbeat Hall of Fame, sarà accompagnato dal fedele batterista Antonio Sanchez, dalla bassista malesiana Linda May Han Oh e dal pianista britannico Gwilym Simcock.

Poi di corsa dall'Arena al Morlacchi dove è atteso 'round midnight il pianista e songwriter Sergio Cammeriere, in quintetto con Amedeo Ariano, Daniele Tittarelli, Luca Bulgarelli e Bruno Marcozzi. Una chiusura di giornata in bilico tra canzone d'autore e jazz, che si preannuncia da tutto esaurito.



COMUNICAZIONI DI SERVIZIO E SUGGERIMENTI

Il MiniMetrò resterà attivo per tutto il periodo del Festival con orario di apertura prolungato e corse regolari fino all'1.45. Le linee autobus notturne "Gimo", attive fino a sabato, prevedono l'ultima corsa alle 2.00 di notte.

Il Comune ha disposto il divieto d'ingresso dalle 15.00 alle 02.00 nelle aree di massima sicurezza di Piazza IV Novembre e dei Giardini Carducci (ovvero le zone delimitate da transenne) con racchette da passeggio, cavalletti per macchine fotografiche e oggetti analoghi, oltre a bottiglie e contenitori di vetro o metallo, biciclette, monopattini, droni, apparecchi a controllo remoto, caschi e borse porta-caschi. E' vietato l'ingresso anche con passeggini, carrozzine e animali (anche se condotti al guinzaglio) qualora le Forze di Polizia poste a presidio delle aree riscontrino particolari situazioni di rischio.

