UMBERTIDE - Trova una serpe nella cameretta del figlio. Accade in una villetta dalle parti della Pineta Ranieri, quartiere residenziale di Umbertide. Qui una mamma ha notato vicino ai piedi del suo bambino di 10 anni un rettile, entrato da un finestrone a piano terra. L’animale, grigiastro, testa triangolare, lungo una cinquantina di centimetri, è stato messo nelle condizioni di non nuocere (ammesso ne avesse l’indole) con l’aiuto del padre del ragazzino e di un paio di vicini. Adesso si aspetta qualcuno in grado di catalogarlo su basi certe. Intanto, la donna ne ha pubblicato la foto su un gruppo Facebook per sottolineare la frequenza con cui, negli ultimi tempi, in diverse zone sono avvenuti “incontri ravvicinati” dello stesso genere, probabilmente favoriti dal caldo. Normalmente sono biacchi, innocui ed utili, spaventati dal taglio dell’erba in aree pubbliche prossime alle case. E’ successo a inizio settimana in via Caravaggio, dove sono intervenuti i vigili del fuoco per catturarne un paio, si è ripetuto dalle parti non lontana Pineta.