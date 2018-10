Mobile cade e uccide il figlio di 21 mesi. Madre su Fb: «Teneteli sempre fissati al muro»

Ultimo aggiornamento: 17:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il mobile nella cameretta cade sopra al figlio di appena 21 mesi e lo uccide. Skye Quartermaine ha voluto raccontare la sua storia per mettere in guardia tutti i genitori dai pericoli spesso inaspettati che ci sono nelle camere dei bambini. La donna, di Peth, ha perso il suo piccolo dopo che una grande cassettiera lo ha schiacciato mentre giocava tra le sue cose.Come riporta il Daily Mail, i fatti sono accaduti nel 2015, ma oggi la donna ha trovato la forza di raccontare quello che è successo. Da quando è successa la tragedia la donna si sta battendo perché venga approvata una legge che stabilisce che gli inquilini di una casa debbano avere in sicurezza i mobili che dovranno essere fissanti al muro, perché potenziali pericoli. Così come si può chiedere la rimozione di materiale cancerogeno, potrebbe avvenire lo stesso per il mobilio.«Il piccolo danno che potrebbe arrecare alla casa di un padrone di casa è un prezzo molto basso da pagare per proteggere la vita di un bambino», ha affermato la donna. La mamma aveva chiesto al proprietario della casa dove viveva in affitto di mettere in sicurezza i mobili, ma lui si era rifiutato, così quando il bambino per gioco ha aperto i cassetti il mobile si è sbilanciato e gli è caduto sopra, schiacciandolo.