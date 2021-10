Treofan, incontro tra sindacati e liquidatore il 25 ottobre

Martedì 19 Ottobre 2021, 13:49

In attesa della convocazione della Regione Umbria e del Mise, decisiva per capire come procedere nel piano di reindustrializzazione del polo chimico ternano, lunedì 25 ottobre è in programma un incontro tra sindacati e il liquidatore della Treofan. Le segreterie sindacali di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil di Terni e dell'Umbria, insieme alla Rsu di Treofan, sono state convocate dal liquidatore dell'azienda, Filippo Varazi, per la riunione fissata alle ore 11 all'interno dello stabilimento. Si tratta di un incontro che era stato richiesto già da alcune settimane da parte dei rappresentanti sindacali che a gran voce chiedono chiarezza sul piano industriale annunciato a luglio e atteso da parte dell'advisor deputato a individuare i soggetti interessati a rilevare lo stabilimento. Altro nodo da chiarire riguarda la gestione interna all’azienda che ha ancora diversi lavoratori al proprio interno, nonostante la produzione sia ovviamente ferma.