Treofan. E' arrivato l'ennesimo rinvio. Se ne discuterà la prossima settimana

Ancora un rinvio nella trattativa tra la Treofan, Confindustria e pure i sindacati. Che sono davvero delusi dal fatto che la vertenza sembra non dover finire mai, senza che si aprano spiragli veri per una sua conclusione. In verità si parla di una porzione di produzione da destinare allo stabilimento di Terni ma sono considerati solo palliativi. Sempre i sindacati stanno ora spingendo che alla prossima riunione si presenti anche il Ministero della Industria e dello Sviluppo Economico, il silo che potrebbe orientare in senso positivo la vertenza e darle un finale lieto. Così le cose rimangono davvero in bilico ed anche le richieste di conoscere quali siano i provvedimenti della Regione a sostegno delle attività del sito sembrano anch’esse solo dei palliativi. Che però i sindacati non ritengono di poter continuare a sopportare. Non va dimenticato che lo stabilimento ha una cassa integrazione covid

