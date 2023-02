Torna "Orvieto Tango Winter". Nella città del Duomo tangheri, workshop e milonghe

Al Teatro Mancinelli torna "Orvieto Tango Winter". Da domani e fino a domenica la città del Duomo torna a ospitare workshop, esibizioni e milonghe per gli appassionati della danza argentina. L'evento di danza sportiva, organizzato da Officine Creative Orvietane con il patrocinio del comune di Orvieto, della regione Umbria e della Camera di Commercio dell'Umbria, è riservato agli associati "Coni Danza Sportiva" con tessera Acsi-Faitango 2023.

«Orvieto – afferma l'organizzatore Paolo Selmi - è sempre più città del tango. Come sempre le milonghe e la danza popolare argentina saranno le protagoniste ma Orvieto, la città del tango, non è solo eventi. È anche una scuola, che ha aperto nel 2016 la propria sede al teatro del Carmine, e che, oltre ai consueti corsi, promuove l’appuntamento “Vieni a provare il tango argentino"».

Orvieto Tango Winter è il primo dei tre appuntamenti in programma nel 2023: dal 21 al 25 aprile è infatti in programma la prima edizione di Orvieto Tango Marathon al Teatro Mancinelli, mentre dal 7 al 9 luglio via alla tradizionale edizione estiva in Piazza Duomo con Orvieto Tango Festival.

Ospiti dell'edizione Winter saranno Alberto Colombo e Yailet Suarez, e gli special guest Jonathan Spitel e Betsabet Flores. Si comincia oggi, venerdì 24 febbraio con la Milonga Criolla Musicaliza Fabrizio Frappi e lo show dei maestri Alberto Colombo e Yailet Suarez, in chiusura Milonga Criolla. Sabato workshop con i maestri Alberto Colombo e Yailet Suarez, Milonga Sentimental. Musicaliza Claudio Animali e show dei maestri Jonathan Spitel & Betsabet Flores. Domenica al Teatro Mancinelli workshop con i maestri Alberto Colombo e Yailet Suarez e a seguire con Jonathan Spitel & Betsabet Flores, Milonga Sentimental: musicaliza Michele Racanella e chiusura con Milonga Sentimental.