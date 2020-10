Torna il Covid anche a Ficulle e porta in ospedale un cittadino

Dopo la guarigione dell'unico cittadino contagiato Covid, il virus torna anche a Ficulle. A darne notizia è il sindaco Gianluigi Maravalle che nella mattina di giovedì 22 ottobre, ha comunicato alla popolazione la presenza di un cittadino residente a Ficulle risultato positivo al Covid-19.

"Il paziente - spiega il sindaco - risulta attualmente ricoverato e sono in corso gli accertamenti sui contatti stretti. Pertanto la situazione del nostro comune risulta al momento con 2 casi totali: un paziente guarito ed uno attualmente positivo e ricoverato. Augurando una pronta guarigione al concittadino risultato positivo, ribadiamo la necessità del massimo rispetto delle misure atte a contrastare il contagio e raccomandiamo a tutti la massima prudenza e scrupolosità nel rispettare le regole di distanziamento fisico e l'uso corretto di idonei strumenti di protezione individuali (in particolare la mascherina). Ricordiamo infine che in caso di violazione dei protocolli di prevenzione del contagio da Covid-19, i trasgressori sono passibili di sanzioni."

