Primo caso Covid nel comune di Montegabbione. Nell'Orvietano resistono Parrano e Monteleone

Cade la bandiera virtuale di comune Covid-free a Montegabbione. Anche nel comune guidato da Fabio Roncella è arrivato il Covid-19. A darne notizia alla popolazione del comune dell'Alto Orvietano lo stesso sindaco, nel primo pomeriggio di mercoledì 21 ottobre: “la Usl ci ha comunicato la positività di un nostro cittadino a cui va il nostro migliore augurio di pronta guarigione”.

Il primo cittadino di Montegabbione ha emesso dunque la sua prima ordinanza di isolamento contumaciale mentre, grazie al servizio di Igiene e Prevenzione della Usl Umbria 2 si è subito attivato il protocollo di tracciamento dei contatti per provvedere alle misure di isolamento preventivo e fiduciario in attesa di eventuali tamponi da eseguire. "Il nostro concittadino - riferisce il sindaco - si trovava già da alcuni giorni in isolamento volontario a fronte di una lieve sintomatologia che poi ha determinato l'effettuazione del tampone e la scoperta della positività. Già in questi giorni ha riferito di stare meglio mentre sono in corso le indagini per risalire ai contatti che ha avuto, sebbene - spiega Roncella - la situazione è del tutto sotto controllo trattandosi di una persona che non presenta una mappa di contatti ampia."

“Invito tutti a rispettare con attenzione le regole - ha aggiunto Roncella - indossando la mascherina nei luoghi chiusi e all’aperto laddove necessaria, evitando di creare assembramenti e disinfettando frequentemente le mani”.

Tra tutti i comuni dell'Orvietano restano al momento Covid free solo Parrano e Monteleone d’Orvieto mai raggiunti, dall'inizio della pandemia da Coronavirus, da nessun contagio.

