Dopo una primavera passata purtroppo a contare i tanti contagi (21 in tutto) che si erano verificati anche all'interno di una residenza protetta, e dopo una estate finalmente senza nuove positività, l'autunno riporta il Covid anche a Castel Giorgio.

Sono due i cittadini residenti nel comune guidato dal sindaco Andrea Garbini risultati positivi. Lo ha comunicato lo stesso sindaco mercoledì 21 ottobre: "questa mattina ho ricevuto la conferma dagli uffici della Usl Umbria 2 della presenza sul nostro territorio di due concittadini risultati positivi al Covid-19. Ho attivato tutte le procedure di isolamento contumaciale e la messa in quarantena dei famigliari e delle persone che hanno avuto contatto con i cittadini positivi. Ho raggiunto telefonicamente i cittadini positivi che non lamentano particolari problematiche. Colgo l’occasione - conclude Garbini - per invitarvi al rispetto dei Dpcm Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle ordinanze della Regione Umbria reperibili presso i canali istituzionali di riferimento."



