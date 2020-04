Terzo guarito ad Arrone, è un uomo di 79 anni

Ad Arrone si registra la terza guarigione da Covid-19. Ad annunciarlo è il sindaco Fabio di Gioia: “Su otto casi positivi rilevati nel nostro comune dal 14 marzo ad oggi, abbiamo già assistito a tre guarigioni. Si tratta di un nostro concittadino di 79 anni, quindi il fatto che alla sua età abbia reagito con grande carattere, vincendo una battaglia personale contro il Coronavirus, mi fa particolarmente piacere. Il suo stato di salute è stato sempre monitorato dall’Asl e da me. Lo chiamavo ogni giorno, perché era a casa e il contatto con la cittadinanza nei piccoli comuni è diretto.”

Di Gioia ricorda che i primi due guariti erano persone più giovani: un uomo ed una donna di poco più di cinquant’anni. “Neanche per loro - dichiara Di Gioia - è stato necessario il ricovero in ospedale e ad oggi abbiamo tre soggetti che sono risultati negativi al doppio tampone, quindi dichiarati ufficialmente guariti”.

Arrone è stato il primo Comune della Valnerina ad aver riscontrato casi positivi al Covid- 19. A tutt’oggi sono ancora 5 le persone malate.

