Prima guarigione a Narni: è una donna

C’è la prima guarigione a Narni. “Si tratta della signora Francesca (nome di fantasia usato per garantirne la privacy) – dichiara il sindaco Francesco De Rebotti, per la quale sono stati registrati due tamponi negativi a distanza di 24 ore uno dall’altro”.

“I servizi sanitari – scrive De Rebotti in una nota – mi hanno confermato la sua guarigione pur mantenendo precauzionalmente un regime di isolamento domiciliare. Stiamo accanto, con il nostro affetto e rispetto, agli altri cinque concittadini nel loro percorso di cura, soprattutto a chi è più fragile, cioè la signora Maria" (altro nome di fantasia, ndr).

Il Consiglio comunale e la Giunta di Narni intanto hanno deciso di devolvere una somma di denaro per l’acquisto di mascherine da consegnare alla popolazione e a tutti i soggetti che operano nell’emergenza Covid-19. “La decisione - riferiscono il sindaco Francesco De Rebotti e il presidente del Consiglio Giovanni Rubini - è stata presa, in collaborazione con i gruppi di minoranza, nel corso dell’ultima seduta svolta ieri venerdì 27 marzo, in videoconferenza a Palazzo del Podestà. Per contribuire all’acquisto di mascherine il Consiglio comunale devolverà i gettoni di presenza del primo semestre 2020, mentre sindaco e assessori doneranno una cifra volontariamente”.



