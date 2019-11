Terremoto in Albania, sul campo esperti dall'Umbria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Ancora forti e numerose le scosse sismiche in Albania e dall’Italia continuano i soccorsi e un nuovo team italiano costituito da 8 esperti in verifiche sismiche, partirà domenica mattina con destinazione Durazzo per supportare i tecnici locali per la valutazione dei danni agli edifici. Tra questi, informa unanota della Regione, sarà presente per il Sistema regionale di protezione civile dell’Umbria, l'ingegner Francesco Longhi, funzionario del Servizio Rischio Sismico regionale.Il team è stato inviato dall’Italia su disposizione del presidente del Consiglio dei ministri nell’ambito del Meccanismo unionale di protezione civile, in risposta alla richiesta di intervento delle autorità albanesi.La Sala Situazioni della Regione Umbria è in costante collegamento con la Sala Situazioni Italia del Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per eventuali ulteriori richieste di supporto e gli aggiornamenti necessari