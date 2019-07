Terni: Via Bramante letteralemnte allagata. Intervengono i Vigili del Fuoco. L'acqua copriva le ruote delle auto

La pioggia è stata incessante ma l'allagamento si è verificato perchè le fogne non hanno “ricevuto” la tantissima acqua caduta dal cielo in poco più di venti minuti. Fatto sta che alle 19.30 (di oggi, venerdì 19 luglio) Via Bramante s’è trasformata in un fiume in piena: sono intervenuti i vigili del Fuoco che hanno verificato la pericolosità della situazione. Le auto avevano l’acqua che copriva praticamente la ruota e le “onde” facevano entrare l’acqua dallo sportello. La situazione si è normalizzata dopo un’ora quando la pioggia ha finalmente smesso e le fogne hanno conduttato l'acqua restante. © RIPRODUZIONE RISERVATA