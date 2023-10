Giovedì 12 Ottobre 2023, 00:05

TERNI - L’hanno accerchiato in tre e l’hanno costretto a consegnare i 20 euro che aveva in tasca.

Poi l’hanno trascinato a uno sportello bancomat per fargli prelevare altri soldi ma nel conto non c’era un centesimo.

A quel punto la vittima, un ventenne indiano, viene costretta a suon di botte a chiamare la madre per farsi fare una ricarica da 50 euro sulla Postepay.

I soldi però non arrivano e i tre iniziano a spazientirsi. Fino al momento in cui decidono di sparire nel nulla, lasciando il ventenne dolorante e terrorizzato in mezzo alla strada.

Sarà lui a raccontare in lacrime alla madre quello che è stato costretto a subire mentre passeggiava nel cuore del centro in una torrida serata estiva.

Alla scena violenta del 26 agosto scorso in corso Vecchio, intorno alle 19, hanno assistito diverse persone. Alcune di loro racconteranno per filo e per segno agli investigatori della questura quello che hanno visto.

Le gesta della baby gang, composta da giovanissimi stranieri che vivono a Terni da sempre e hanno precedenti specifici, vengono immortalate dalle telecamere della videosorveglianza sparse per il centro.

I loro volti, tutti noti alle forze dell’ordine, sono impressi nelle immagini registrate a Corso Vecchio, luogo dell’agguato, e in quelle che sorvegliano il tragitto percorso dai tre, che trascinano il ventenne indiano fino allo sportello bancomat. Qui, ad aiutare le indagini portate avanti dalla terza sezione della Mobile col coordinamento della procura ternana, ci sono le telecamere dell’istituto di credito a immortalare la scena di violenza.

E’ stata la denuncia della madre del ventenne a dare il via alle delicatissime indagini, che sono scattate subito dopo la violenta rapina in corso Vecchio.

Gli investigatori della squadra mobile, dopo aver messo insieme una serie di elementi, sono riusciti ad incastrare i tre presunti aggressori. Sono due ventenni e un minorenne, tutti con precedenti specifici e varie denunce per gli stessi reati. Sono tutti accusati di rapina aggravata in concorso e tentata estorsione.

Per i due maggiorenni il gip del tribunale di Terni ha disposto l’obbligo di dimora a Terni e di rimanere a casa dalle 20 alle 7. Le misure cautelari chieste dalla procura sono state eseguite in queste ore dal personale della terza sezione della squadra mobile, che ha raggiunto i due nelle loro abitazioni.

Il minore invece è stato denunciato in attesa dei provvedimenti che deciderà di prendere nei suoi confronti la procura per i minorenni di Perugia.

Uno dei due ventenni questa mattina, assistito dall’avvocato, Francesco Mattiangeli, comparirà di fronte al gip, Chiara Mastracchio, per essere interrogato.