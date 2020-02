Si è svolta l'assemblea degli associati di Terni Valley. Si è conclusa con il rinnovo del direttivo e la rielezione per altri tre anni del presidente Michele Martini, a cui è stato riconosciuto il merito di aver allargato il consenso, soprattutto fra i più giovani, mantenendo viva la mission dell'associazione: coinvolgere i cittadini nel disegnare il futuro di Terni, a partecipare con le proprie idee, ad impegnarsi per cambiare la realtà che non piace. Fanno parte del nuovo direttivo, oltre tre fondatori storici, quali Valerio Guidarelli, Jacopo Borghetti e Cristiana Petrignani anche: Filippo Formichetti, Leonardo Celi, Fabio Minischetti, Federica Burgo, Tommaso Giani, Lorenzo Ranocchiari e Lorenzo Paggi. È stato prorogato anche il Collegio di garanzia, di cui ha assunto la presidenza l'avvocato Marco Franceschini, dopo le dimissioni del commercialista Mauro Scarpellini.



La vicepresidenza dell'associazione è stata assunta da Filippo Formichetti e Cristiana Petrignani. Il commento di Michele Martini "abbiamo sempre lo stesso entusiasmo con cui abbiamo fondato l'associazione alcuni anni fa. Fare politica concentrati sui contenuti, con un linguaggio nuovo e liberi da condizionamenti, è la rivoluzione che continuiamo a portare avanti. Nelle prossime settimane annunceremo gli eventi e le iniziative da cui stiamo lavorando". La dichiarazione del consigliere comunale Alessandro Gentiletti: "Terni Valley è la migliore idea mai realizzata in città. Ha rotto gli schemi, sorpreso e ridato speranza. Ha dimostrato che se i giovani studiano si agitano, si organizzano, se restano uniti, le cose cambiano. Un direttivo in cui l'età media è sotto i 30 anni è un miraggio e una speranza per la politica ternana! È la prova che il futuro si fa ogni giorno sempre più presente! Buon lavoro al nostro presidente e al nostro nuovo gruppo dirigente! "

