Fa tappa a Baschi “InCanto sulle vie di Francesco”: tre cori cantano sui sentieri percorsi dal Poverello

Fa tappa a Baschi l’undicesima edizione della rassegna itinerante “InCanto sulle vie di Francesco” per un pomeriggio di musica corale nel segno di San Francesco d’Assisi presso l’Eremo di Sant’Angelo a Pantanelli.

Nata nel 2013 a Valfabbrica, la rassegna negli anni si è spostata in luoghi anche poco conosciuti, fra Umbria, Toscana, Lazio e Marche, con serie di eventi, portando i cori a percorrere e cantare lungo antichi sentieri che hanno visto il passaggio di San Francesco.

La storia narra che a Pantanelli San Francesco sia giunto per porre pace tra i figli della famiglia dei signori di Baschi in lotta tra loro per motivi di interesse, riuscendo nell’impresa.

Domenica 12 maggio l’appuntamento è alle 16 al convento di Pantanelli, da qui i cori partiranno per raggiungere la Grotta di San Francesco, dove eseguiranno alcuni brani.

Raggiungeranno poi la chiesa di Sant’Angelo. Qui ogni coro proporrà il proprio programma musicale. L’evento, che ha il patrocinio del Comune di Baschi, è organizzato dall’associazione culturale Coro polifonico “Canto Libero” in collaborazione con l’amministrazione comunale e la proloco di Baschi e vede la partecipazione dei cori: polifonico “David Brunori” di Moie (Ancona) diretto da Silvia Moretti, Quintessenza Italiana Ensemble di Deruta diretto da Mauro Branda e polifonico “Canto Libero” di Allerona diretto da Maria Luisa Manno.