Terni, un laboratorio attrezzato per scovare chi guida sotto l'effetto di alcol e droga: raffica di denunce

TERNI - La guerra della polizia stradale di Terni contro chi si mette al volante dopo aver bevuto troppo o aver assunto stupefacenti ora viene combattuta con un camper attrezzato di tutto punto.

Lo scorso fine settimana la polstrada l’ha utilizzato per l’ennesimo posto di controllo, stavolta in prossimità del casello autostradale di Orte, e i risultati non si sono fatti attendere.

Più di trenta conducenti sono stati sottoposti al doppio controllo alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope.

Alcuni di loro erano alla guida di tir, circostanza che impone le regole ferree in vigore per i conducenti professionali.

Cinque le persone risultate positive all’uso di sostanze stupefacenti. In tre casi le avevano assunte poco prima di mettersi alla guida del mezzo.

«Non meno rilevante è la circostanza che una delle tre violazioni all’articolo 187 del codice della strada è stata commessa da un autista di mezzi pesanti, la cui tolleranza è, in base alle norme di riferimento, zero» fa notare la polizia stradale.

I mezzi sono stati sottoposti a sequestro e le patenti ritirate.

I risultati dei controlli del fine settimana sono arrivati nell’ambito della campagna straordinaria di controlli volti ad accertare le condizioni psicofisiche dei conducenti lungo la viabilità autostradale, con l’impiego di un laboratorio mobile convenzionato. A bordo è istallata un’avanzatissima ed strumentazione, che ha lo scopo di accertare la guida sotto l’effetto di stupefacenti.

L’iniziativa rientra nel protocollo operativo, validato dalla direzione centrale della Sanità, che vede all’opera medici e personale della polizia stradale, che lavorano insieme per garantire la sicurezza sulle strade.

Il camper, attrezzato come un vero e proprio laboratorio con a bordo medici e un chimico di laboratorio, ha reso possibile eseguire direttamente su strada le analisi di secondo livello della saliva per verificare, in modo scientificamente certo, l’assunzione di droghe o simili sostanze di quanti sono stati fermati dalla polstrada.