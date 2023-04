Terni, guida l'auto dopo aver assunto un mix di cocaina, droga sintetica e alcol: nei guai un ternano

TERNI - Un mix di cocaina, metanfetamina, la droga sintetica che ha pesanti effetti anche quando viene assunta da sola, e alcol.

Sono le sostanze trovate nel sangue di un ternano che, nonostante l’assunzione di droga e alcol, guidava la sua auto come se niente fosse.

L’uomo è incappato nell’ennesimo controllo a tappeto della polizia stradale andato in scena in due diversi punti della città. Inevitabili il ritiro della patente di guida e la denuncia penale, finita in procura. Rischia un’ammenda fino a 6mila euro e l’arresto da sei mesi a un anno.

Insieme a lui, nel mirino degli agenti della polizia stradale, sono finiti altri sei automobilisti che si erano messi al volante dopo aver bevuto troppo e che si sono visti ritirare le patenti di guida.

Durante i controlli svolti anche con il personale sanitario della polizia tra la Flaminia e vocabolo Sabbione, in sei sono stati trovati positivi all’alcoltest. Per cinque di loro il valore alcolico riscontrato era tra 0,8 e 1,5. Circostanza che ha fatto scattare violazioni penali e altrettante denunce all’autorità giudiziaria. Solo il settimo automobilista controllato aveva nel sangue un tasso alcolico tra 0,5 e 0,8 grammi per litro e ha avuto, oltre al ritiro della patente, solo una sanzione amministrativa.

L’ennesima campagna contro le “stragi del sabato sera” ha visto gli agenti della stradale impegnati nel controllo di 48 veicoli e di 56 persone e il ritiro di sette patenti è un dato significativo. «Un numero che deve far riflettere se lo si raffronta con le vite che sono state potenzialmente salvate - spiegano dalla polizia stradale - perché il punto fermo è questo: salvare vite umane, abbassare il tasso di incidentalità fino ad azzerarlo. Non è assolutamente accettabile porsi alla guida di un veicolo in condizioni tali da non garantire la propria e l’altrui incolumità».

L’anno scorso, i serrati controlli della polstrada con etilometri e precursori, sono stati ben 633. 67 i conducenti sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica mentre per dodici persone che avevano assunto sostanze stupefacenti era scattata la denuncia penale.

I dati dicono che l’abuso di alcol e droga, per una buona percentuale, finisce sul banco degli imputati come causa principale degli incidenti che sono stati rilevati nei dodici mesi. Significativo il numero dei veicoli sequestrati per la confisca, che sono stati 104. Alla base dei provvedimenti anche la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti. I controlli verranno intensificati. «Qualche mese senza poter guidare e diversi euro di sanzione pecuniaria - dicono dalla polizia stradale - hanno l’arduo compito di far riflettere sulle conseguenze che possono avere queste condotte scellerate».