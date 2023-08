Acquasparta, il Sacred Music Festival Federico Cesi dedica tre serate ai maestri del barocco

ACQUASPARTA Inizia il 1 settembre il Sacred Music Festival che Acquasparta dedica a Federico Cesi: tre giorni di musica dedicati in particolare alla musica sacra barocca. Un appuntamento per gli amanti del genere, ma non solo; durante il festival sono previsti tour, gastronomici e non, del paese, e un’escursione naturalistica per apprezzarne i dintorni, prevista per il 3 alle 9:30, curati dalla Pro Loco. Palazzo Cesi è teatro della prima serata, che inizia alle 21, a tema «Musica sacra del primo Barocco», con l’Accademia del Ricercare, i cui musicisti eseguiranno per il pubblico un repertorio che contrappone amor sacro e amor profano di brani di Monteverdi, Girolamo della Casa e Frescobaldi, per nominare i più noti. Il 2 settembre l’ensemble strumentale e vocale «Le musiche da Camera» si concentrerà sulla musica sacra inedita del ‘700 napoletano, presso la basilica di Santa Cecilia, alle ore 21. Chiusura con il Requiem di Mozart, l’ultima celeberrima composizione del genio della musica, il 3 settembre alle 19, di nuovo a palazzo Cesi, con il Coro e Orchestra Città di Firenze e il Coro Cantoria Nova Romana con la direttrice Annalisa Pellegrini.

Gli appuntamenti sono a ingresso libero, ma si consigliano le prenotazioni.