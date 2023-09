Mercoledì 20 Settembre 2023, 00:05

TERNI - La lente d’ingrandimento degli investigatori dell’arma è puntata su tre ragazzi, due italiani e uno straniero.

Sarebbero loro, sottoposti a fermo di polizia giudiziaria, ad aver assaltato il bar all’Isola di Arrone nel cuore della notte tra domenica e lunedì.

Le delicate carte d’indagine messe insieme dopo il furto sono al vaglio del gip del tribunale ternano, che deve esprimersi sulle misure cautelari che sono state richieste dalla procura.

A dare un grosso contributo al buon esito delle indagini è stato Floriano, il cliente del bar che ha ostacolato con l’auto la fuga della banda che l’ha tamponato. Con gli occupanti scappati a piedi lungo il fiume e l’arrivo immediato e in forze dei carabinieri.

Uno dei tre presunti autori del colpo è stato fermato poco dopo l’alba nella zona della Cascata delle Marmore.

Sugli altri due per ore il fiato sul collo degli investigatori, che in queste ore avrebbero messo insieme gli elementi utili a incastrare anche gli altri due in azione.

Erano tutti incappucciati quando hanno assaltato il barRaggiunto con la 500 presa a noleggio poche ore prima il cui portabagagli era pieno di targhe false e refurtiva.

La caccia altri due è andata avanti per ore.

Gli elementi messi insieme fanno ritenere che abbiano trascorso ore in un pollaio dove si sarebbero anche cambiati i vestiti.

Quella baracca, di proprietà di una donna del posto, è sorvegliata dalle telecamere private. Nelle immagini visionate in queste ore si vedono due ragazzi che si cambiano gli abiti e lasciano in terra quelli utilizzati durante il furto di gratta e vinci e sigarette al bar all’Isola.

Anche per loro scatta il fermo.

La prima tappa della banda quella notte è stata il Caffè Zero di via Romagna, a Borgo Bovio.

Alle tre di notte avevano iniziano a forzare la porta d’ingresso ma erano stati sommersi dalla nebbia sparata dall’antifurto di nuova generazione e se ne erano andati via con la 500 nera.

Poco dopo l’assalto al bar all’Isola, quando i tre, col bottino già in mano, avevano incrociato Floriano che ha fatto quello che poteva perché gli autori non sparissero nel nulla.

Sotto la lente anche i tre assalti notturni ai bar della città compiuti dai primi di agosto in poi. L’ultimo una settimana fa al Cardinale Cocktail Bar di Acquavogliera. A ferragosto fu preso di mira il bar tabaccheria myCoffee di borgo Rivo. I primi di agosto era stato svaligiato il bar di viale Borzacchini.