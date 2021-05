Travolto da un muletto, grave operaio di 38 anni

TERNI Un operaio della Tecnamac di 38 anni stato travolto da un muletto mentre si trovava all'inteno del piazzale dell'azienda e stava eseguendo alcuni lavorI. L'incidente è accaduto questa mattina inorno alle 8:45, l'uomo è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Terni in codice rosso: Ha riportato un trauma da schiacciamento che ha riguardato torace e addome e al momento si trova in prognosi riservata. Sul posto gli agenti della squadra volante e gli ispettori dell'Asl che hanno avviato le indagini per accertare la dinamica dell'ennesimo grave incidente.

