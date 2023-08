Terni, tir in fiamme lungo la E45: i vigili del fuoco salvano il carico di materiale tessile

TERNI - Un vasto incendio ha avvolto, per cause in corso di accertamento, la cabina di guida di un autoarticolato che percorreva la E45.

Alle ore 18 e 30 la squadra dei vigili del fuoco di Terni è giunta sul posto per spegnere le fiamme che si erano sviluppate mentre il mezzo pesante era vicino all'uscita per Montecastrilli, direzione nord.

L'autoarticolato, che trasportava materiale tessile, è stato avvolto dalle fiamme nella parte anteriore e l'intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato il propagarsi dell'incendio alla parte posteriore, salvando anche il prezioso carico.