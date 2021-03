Baby pusher vendono hascisc a un 15enne: denunciati e riconsegnati ai genitori

TERNI - Spacciatori di fumo a 15 anni. I due minorenni ternani, uno dei quali noto alle forze dell'ordine, sono incappati in un controllo dei carabinieri in piazza Dante, nei pressi della stazione ferroviaria.

Sono stati sorpresi mentre cedevano una dose di hascisc ad un loro coetaneo. Per i due baby pusher è scattata la denuncia per cessione aggravata di sostanza stupefacente. Il loro cliente è stato invece segnalato alla prefettura come assuntore. Al termine degli accertamenti dei militari tutti e tre sono stati riaffidati ai rispettivi genitori.

