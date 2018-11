Battesimo di fuoco per l'ordinanza antismog. Il provvedimento entrerà in vigore domenica 18 novembre, quando a Terni si terrà la tradizionale fiera del Cassero. Il traffico sarà così doppiamente rivoluzionato. Da una parte il provvedimento che limita la circolazione delle auto per contenere le polveri sottili, dall'altra l'ordinanza che chiude al transito di qualsiasi mezzo Corso del Popolo e piazza Ridolfi, dove sarà allestita parte della fiera.

Tra le deroghe previste per l'applicazione dell'ordinanza antismog (23, 24, 25, 30 e 31 dicembre 2018, 1 e 6 gennaio 2019, 5 marzo 2019), la data del 18 novembre non è stata prevista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le misure previste nelle ordinanze antismog saranno applicate dalla prossima settimana e in particolare quelle sul traffico veicolare da domenica 18 novembre a martedì 20 novembre e quella per l'utilizzo di impianti a biomassa legnosa da lunedì 19 novembre a giovedì 22 novembre. Lo comunica l'assessorato all'ambiente, a causa della registrazione da parte delle centraline dei primi sforamenti per quel che riguarda la presenza di polveri nell'atmosfera e delle previsioni meteo per i prossimi giorni. Si ricorda che le limitazioni al traffico (nelle giornate di domenica, lunedì e martedì) riguarderannole fasce orarie dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 nelle aree indicate nell’ordinanza e per i veicoli da euro 0 a euro 3, e comunque specificati nell’ordinanza, con alcune eccezioni anch’esse chiarite nell’ordinanza. Il divieto di utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico funzionanti a biomassa legnosa che non garantiscano il rispetto delle prestazioni emissive minime corrispondenti a quelle della Classe di qualità 2 stelle, sarà invece in vigore su tutte le 24 ore nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, nel territorio comunale sotto i 300 metri d’altitudine.